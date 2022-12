In urma cu trei ani a fost raportat primul caz de COVID-19 din lume Cazurile de infectare cu COVID 19, boala cauzata de virusul respirator sever denumit SARS CoV 2, au fost identificate prima oara in China, intr o piata a orasului Wuhan, din provincia Hubei. Este considerat a fi punctul de plecare si de raspandire a virusului, mai intai la nivel national, apoi la cel global. In luna decembrie a anului 2019 incepeau sa fie raportate imbolnaviri de "pneumonii din cauza necunoscuta", dupa cum le denumea Centrul de Control si Preventie a Bolilor CDC . A fo ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

