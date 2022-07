Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista de la Rossia24, care i-a luat un interviu fostului șef de stat, Igor Dodon, din arest la domiciliu, la sfarșitul saptamanii trecute, ar putea fi verificata de Serviciul de Informație și Securitate. Cu o solicitare in acest sens a venit deputatul PAS, Radu Marian.

- Dupa ce Sory Ibrahim Diarra, atacantul-golgheter al FC Petrolul și – totodata – al trecutei ediții a Ligii a II-a, ex-aequo cu Adrian Chica-Roșa, de la Gloria Buzau, nu a mai aparut deloc pe la Ploiești, conduecerea clubului gazarilor s-a vazut nevoita sa caute inca un varf, in afara de mai nou-venitul…

- In penultima etapa a campionatului de juniori U19 din Dambovița, Urban Titu a invins cu 50-0, in deplasare , formația Progresu Matasaru, arata GSP.ro. Asociația Județeana de Fotbal s-a sesizat in urma scorului de neimaginat și a anunțat ca va lua masuri. Urban Titu se afla pe locul 2 in campionatul…

- Sory Ibrahim Diarra (22 de ani), golgeterul ligii secunde, este dorit de Sepsi. Atacantul din Mali se afla sub contract cu Petrolul, dar cheia mutarii o reprezinta clubul Ceahlaul. Sory Diarra a impresionat in stagiunea recent incheiata, una in care Petrolul a obținut promovarea in Liga 1. Cele 15 goluri…

- Suspendarea paților in cadrul proiectului de reabilitare, cu fonduri europene, a trei artere din Buzau are legatura cu un dosar de cercetare penala aflat in lucru de DNA Ploiești. Informația a fost publicata in premiera de site-ul ȘansaNews.ro, care a obținut un punct de vedere din partea procurorilor…

- O explozie urmata de un incendiu s-a produs joi, in jurul orei 9, pe strada Arhip Nicolae din Ploiesti, la etajul 1 al unui bloc. Potrivit ISU Prahova, proprietarul a sarit de la geam pentru a se salva din calea flacarilor, insa a suferit leziuni si a fost preluat de ehipajul medical sosit…

- Cu un stadion in care 22.000 de suporteri ai culorilor alb și negru au trait pentru „U”, sperand sa reediteze spre noapte sarbatoarea de luni de la Ploiești, la 24 de ore de la succesul Petrolului in dauna Concordiei Chiajna, echipa mereu nervosului Erik Lincar (foto mijloc) nu s-a putut ridica, neașteptat,…

- Chindia Targoviste a terminat la egalitate cu Rapid Bucuresti, 0-0, vineri seara, pe teren propriu, la Ploiesti, intr-un meci din etapa a saptea a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…