- Maine, 15 octombrie 2022, se implinesc 100 de ani de cand Regele Ferdinand I și Regina Maria erau incoronați, la Alba Iulia, ca suverani ai tuturor romanilor. Alba Iulia a fost aleasa drept oraș al incoronarii datorita importanței sale simbolice covarșitoare pentru istoria romanilor, pentru ca acest…

- „Voi investiga legatura domnului Thuma cu balastierele care vin și descarca pe Centura București. Tot imi vin astfel de informații pe parcursul emisiunii. E o firma a unui domn de la PNL - nu ii dau numele. E prieten cu dl Pistol, cu dl Thuma. Și firma respectiva deține 200 de balastiere, toate mașinile…

- ANM a emis un cod galben de canicula și disconfort termic ridicat pentru urmatoarele patru zile, valabil in 22 de județe din țara și in Capitala. Temperaturile maxime se vor situa in general intre 33 și 37 de grade. Bucureștiul și 22 de județe intra sub o avertizare Cod galben de canicula si disconfort…

- ​Sorin Grindeanu vrea sa scoata Metrorex de la Ministerul Transporturilor. El ar vrea sa predea aceasta regie catre Primaria Capitalei, pentru ca romanii din Povincie, spune Grindeanu, sa nu mai tina metroul in spate. In replica, primarul general Nicușor Dan spune ca „Bucureștiul nu e ținut in spate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți mai multe avertizari valabile in zilele urmatoare, intre care doua Coduri portocalii de canicula ce vizeaza 17 județe și Capitala, respectiv 14 județe și Bucureștiul. 10 județe vor fi, totuși, pentru scurt timp, sub Cod galben de ploi torențiale.…

- Valul de caldura va persista si se va intensifica in Bucuresti, in perioada 22 - 25 iulie, si, in general, temperatura maxima va fi de 37 - 39 de grade, iar cea minima de 17 - 20 de grade, conform prognozei speciale pentru Capitala emise de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Meteorologii au actualizat avertizarile de canicula. Duminica va fi in vigoare o avertizare COD PORTOCALIU, sub care se va afla și Bucureștiul, dupa cum se poate vedea pe harta atașata mesajului transmis inca din cursul acestei dimineți de catre specialiști, ANM anunțand un val de caldura in intensificare…