Centrala nucleara din Zaporojie, ocupata din martie de Rusia, si-a pierdut conexiunea la alimentarea electrica externa sambata dimineata devreme in urma unui bombardament, a declarat societatea nucleara ucraineana Energoatom, acuzand de aceasta situatie Rusia, potrivit Reuters, citata de Agerpres. Energoatom a declarat ca uzina isi obtine in prezent electricitatea pentru a-si acoperi propriile necesitati de […] The post In urma bombardamentelor, centrala nucleara din Zaporojie a fost deconectata de la alimentarea electrica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…