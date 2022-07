Stiri pe aceeasi tema

Presedinta Camerei Reprezentantilor Statelor Unite, Nancy Pelosi, a confirmat, duminica, ca se afla in drum spre Asia, fara a mentiona o posibila etapa in Taiwan, care ar putea inrautati si mai mult relatiile dintre China si Statele Unite, relateaza France Presse, scrie Agerpres.

- Calatoria planificata a președintei Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, ar putea provoca un raspuns militar din partea Armatei chineze de Eliberare a Poporului, scrie Financial Times.

- Armata americana elaboreaza planuri de urgenta pentru eventualitatea vizitei presedintelui Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan, in contextul avertismentelor Chinei, afirma oficiali de la Washington.

Armata americana elaboreaza planuri de urgenta pentru eventualitatea vizitei presedintelui Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan, in contextul avertismentelor Chinei, afirma oficiali de la Washington, anunța mediafax.

- Strazile s-au golit și oamenii au primit ordin sa ramana in case in unele zone din Taiwan, inclusiv in capitala Taipei, luni, pentru un exercițiu de raid aerian, in contextul in care insula iși intensifica pregatirile in cazul unui atac al Chinei. Sirenele au sunat la ora locala 13:30 (0530 GMT) pentru…

Intrebat despre intentia de a efectua o vizita in Taiwan a presedintei Camerei Reprezentantilor, care provoaca furia Chinei si pune in dificultate guvernul american, Joe Biden a raspuns ca, potrivit armatei, "nu este o idee buna", relateaza joi AFP.

- Ministerul chinez de Externe a declarat marți ca o vizita a in Taiwan a președintei Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, ar submina serios suveranitatea și integritatea teritoriala a Chinei, iar Statele Unite vor suporta consecințele.

- Presedinta Camerei Reprezentantilor a Statelor Unite, Nancy Pelosi, intentioneaza sa efectueze luna viitoare o vizita in Taiwan, pe fondul tensiunilor cu China, relateaza Financial Times. Ea a vrut sa faca aceasta vizita in aprilie, fapt care a starnit proteste vehemente din partea Chinei, dar a trebuit…