Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Romania se pregatesc deja pentru noul val de cazuri de infectare cu coronavirus avand in vedere ca varful pandemiei este aproape. In acest context, se pregatesc noi masuri drastice.Mai exact, se vor lua masuri drastice atunci cand...Vezi AICI ce MASURI DRASTICE se pregatesc-…

- Ionuț Nedelcearu, 23 de ani, a reușit sa paraseasca Rusia inaintea implementarii unor masuri mult mai dure de deplasare. "Am ajuns in Romania. Granițele sunt inchise, dar am reușit cu colegii din Slovenia sa luam un charter. Nu am avut probleme, am completat un formular, iar acum stau in carantina…

- Autoritațile locale din șase județe au luat pana luni dimineața decizia ca oamenii sa poarte maști sau alte forme de protecție a cailor respiratorie in afara locuinței. Masurile difera in funcție de județ, de exemplu, in Hunedoara fiind in vigoare doar in orașul Simeria deocamdata.Incepand…

- Masuri stricte luate de Serbia pentru prevenirea raspandirii infecțiilor cu coronavirus. Autoritațile din țara vecina au decis sa inchida complet granițele pentru cetațenii straini care vin din Romania și celelalte țari afectate de coronavirus.

- Inca trei persoane au fost confirmate cu noul coronavirus, marți seara, fiind vorba de un barbat aflat in carantina la Arad, unul din Reșița și o femeie din Hunedoara. Numarul total de cazuri in Romania ajunge la 28. „Este vorba despre un barbat de 57 ani care s-a intors in cursul zilei de ieri (luni…

- Numarul de infectari cu coronavirus a depașit valoarea de 81.000 în întreaga lume, iar numarul deceselor a depașit 2.700. Panica este cu atât mai mare cu cât un focar uriaș a aparut în Italia, care are în prezent 322 de infectari și 10 decese. Este panica…

- Pana in acest moment, toate testele pentru depistarea coronavirusului efectuate in Romania au ieșit negative.Autoritațile romane anunța masuri noi pentru a ține in continuare situația sub control. O echipa Libertatea se afla la Serviciul de Ambulanța București, unde asista la o demonstrație privind…

- Autoritatile romane au transmis, marti, ca Ambasada Romaniei la Roma intreprinde masuri pentru a afla informatii suplimentare in cazul barbatului confirmat cu coronavirus in Italia, la Rimini, dupa ce s-a intors din Romania.