Stiri pe aceeasi tema

- Editia din acest an a galei BAFTA TV Awards va fi organizata cu usile inchise si fara participarea artistilor premiati pe 31 iulie, dupa ce a fost initial amanata din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza vineri BBC.com. Aceste trofee sunt de regula atribuite in fiecare an in cadrul…

- Serbia va permite fanilor sa asiste din tribune la meciurile de fotbal, incepand cu data de 1 iunie, dar cu conditia sa respecte regulile de distantare sociala, scrie dpa. Conform sursei, care citeaza un comunicat al Comitetului guvernamental pentru situatii de urgenta, suporterii vor trebui sa stea…

- Pedeapsa face parte dintr-o lista de sanctiuni ce vizeaza sa previna infectarile in randul locuitorii capitalei. Astfel, iesirea pe strada fara a purta masca se amendeaza cu 250.000 de rupii (15,50 euro), iar locuitorii care se aduna in grupuri vor fi obligati sa curete instalatii publice, inclusiv…

- Indonezienii care incalca regulile de distantare sociala impuse din cauza epidemiei de COVID-19 la Jakarta risca sa ajunga in situatia de a fi obligati sa curete toaletele publice, transmite AFP.Pedeapsa face parte dintr-o lista de sanctiuni ce vizeaza sa previna infectarile in randul locuitorii…

- Un investitor din Galati incearca sa se adapteze vremurilor de criza. El vrea sa construiasca un Drive Cinema pe un platou din oras pentru a respecta regula privind distantarea sociala, transmita...

- Mersul cu bicicleta sau cu trotineta prin oraș pentru a evita aglomerația poate deveni un stil de deplasare urbana promovat, in sfarșit, și in Romania. Ministerul Sanatatii a facut deja recomandari clare in acest sens, spre bucuria biciclistilor.

- Distanțarea sociala impusa de autoritați pentru a preveni raspandirea coronavirusului a fost incalcat din nou. De aceasta data, la Targu-Jiu, unde mai multe persoane s-au botezat in sufragerie, intr-o piscina pentru copii.

- In ajun de Florii in cazul credinciosilor ortodocsi si in ajun de Paste, in cazul celor catolici, pietele au frematat de clienti, ca si cum cronavirusul nici nu ar exista. A fost din nou nevoie de politisti care sa faca ordine la coada pentru salata, spanac sau leurda de sezon.