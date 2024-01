Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a transmis unui grup de experți ONU fotografii din satelit cu transporturile de marfa din Coreea de Nord catre Rusia și cere o investigație cu privire la tranzacțiile cu arme care incalca sancțiunile internaționale, scrie The Guardian.

- Seful NATO, Jens Stoltenberg, va convoca o reuniune intre diplomati ai NATO si oficiali din Ucraina la 10 ianuarie, ca urmare a recentului val intens de lovituri aeriene rusesti, a anuntat joi Alianta Nord-Atlantica, relateaza The Guardian.Intalnirea, care va avea formatul noului Consiliu Nato-Ucraina,…

- Letonia va propune saptamana viitoare o interzicere totala in UE a importurilor de cereale provenite din Rusia, dar adoptarea unui asemenea embargo in cadrul unei noi serii de sanctiuni pentru razboiul desfasurat de Rusia in Ucraina ar putea dura mult timp, relateaza agentia EFE.

- Ucraina a revendicat, marti, atacuri cu drone impotriva unor obiective militare rusesti in partea estica a Crimeei, peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014 si care serveste drept baza de aprovizionare in spatele frontului pentru trupele implicate in invazia ruseasca a Ucrainei.

- Doua persoane au murit in urma atacurilor rusesti in regiunea Herson din sudul Ucrainei, au anuntat autoritatile ucrainene, care au afirmat ca au doborat o racheta si majoritatea dronelor lansate de Rusia in timpul unui nou atac nocturn, scrie The Guardian.

- Comisia Europeana propune a 12-a runda de sancțiuni impotriva Rusiei, care va include restricții impotriva unor indivizi precum fiul fostului locțiitor al lui Putin, Dmitri Medvedev, și chiar o ruda a dictatorului rus, relateaza The Guardian. Industria diamantelor din Rusia este, de asemenea, una dintre…

- Misiunea are loc la cateva saptamani de cand Rusia a atacat sistematic porturile ucrainene de pe Dunare.Sursa de securitate a declarat ca primii dintre cei pana la 80 de soldati germani care vor fi gazduiti la o baza militara de langa Constanta vor pleca spre Romania in cursul zilei de joi.Atacurile…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret conform caruia o parte din fondurile investitorilor straini blocate in Federația Rusa ar putea fi "schimbata" cu activele inghețate ale cetatenilor ruși.Documentul in acest sens a fost publicat pe portalul oficial al informațiilor juridice.…