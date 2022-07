Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 6 iulie 2022, la finalul penultimului meci amical de dinaintea debutului in Liga I al FC Petrolul Ploiești, ma gandeam cum trebuie privit succesul in dauna unei foste echipe de play-off, FCV Farul Constanța, scor: 2-1 (1-0). Ca mereu optimiștii – printre care și destui antrenori -, ce spun…

- FCV Farul va sustine, miercuri, 6 iulie, cea de-a cincea partida amicala a verii. Dupa victoria cu FC Brasov, scor 3-1, remizele cu CS Mioveni (0-0) si Csikszereda Miercurea Ciuc (2-2) si infrangerea cu Chindia Targoviste, scor 2-3, „marinarii” isi vor testa fortele cu nou-promovata Petrolul Ploiesti,…

- Adrian Mutu s-a retras oficial din fotbal. Cum a fost ultimul sau meci! Este oficial! Adrian Mutu s-a retras din fotbal. A intrat pe teren pentru ultima oara in calitate de jucator. S-a intamplat ieri, intr-un meci dintre Romania și World Stars, echipa formata din jucatori faimoși la nivel internațional.…

- Dupa ani de zile in care a impresionat publicul de pe teren, ieri, Adrian Mutu s-a retras oficial din fotbal. Jucatorul a intrat ieri pentru ultima oara pe teren, la meciul dintre Romania și echipa World Stars, formata din jucatori de renume. Momentul a fost unul foarte emoționant.

- Invitat de președintele Federației de Fotbal din Republica Moldova, Leonid Oleinicenco (foto sus, in dreapta), vezi facsimilul postat de colegii de la www.stiriactuale.ro, președintele executiv al FC Petrolul Ploiești, Costel Lazar (foto sus, in stanga), a fost, alaturi de omologul din Romania a celui…

- FC Hermannstadt este cea de-a doua formatie ce promoveaza direct, dupa remiza de pe teren propriu, 0-0 cu CSA Steaua, dupa Petrolul Ploiești. In același timp, Universitatea Cluj si Concordia Chiajna vor disputa barajul pentru promovarea in prima liga. Tragerea la sorti pentru barajul de mentinere/promovare…

- Faza județeana a Cupei Romaniei va reuni la start numai opt echipe in ediția 2021/2022. Conform tragerii la sorțI, facuta de AJF Suceava, acestea se vor infrunta in sferturile de finala, in meciuri eliminatorii, miercuri, 4 mai, dupa urmatorul program: Polul Nord Falcau – Academica Galanești Juniorul…

- Liga Profesionista de Fotbal a devenit cea mai recenta liga de fotbal si prima organizatie sportiva din Romania care a incheiat un parteneriat cu Ultimate Champions, specialistul in colectie digitala blockchain si jocuri fantasy, astfel ca Liga I va fi prima liga din Europa de Est care va aparea…