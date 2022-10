Stiri pe aceeasi tema

- Investiție PepsiCo de 100 de milioane de dolari in fabrica de snack-uri Star Foods din Popești-Leordeni, in urma careia aceasta urmeaza sa-și dubleze capacitatea de producție. O veste buna pentru producatorii romani de cartofi, mai ales ca o mare parte din materia prima provine din țara. Investiția,…

- Peste 13 milioane tone de dioxid de carbon ajung, in fiecare an, in atmosfera din cauza productiei de ciment din Romania, tara care produce anual in jur de 15 milioane de tone de ciment, arata o analiza intocmita de o companie specializata in servicii si evenimente corporate. Fii la curent…

- Uniunea Europeana a produs anul trecut aproximativ 13,5 milioane de biciclete, o crestere cu 11% fata de 2020, iar cei mai mari producatori de biciclete au fost Portugalia (2,9 milioane), Romania (2,5 milioane), Italia (1,9 milioane), Germania (1,4 milioane) si Polonia (1,2 milioane), arata datele…

- Joi, 25 august, in Cetatea de Scaun a Sucevei a debutat ediția cu numarul 23 a Zilelor Culturii Polone. Printre invitații președintelui și prim vicepreședintelui Uniunii Polonezilor din Romania, Ghervazen Longher respectiv Victoria Longher, s-au aflat oficialitați din Polonia precum deputatul Tadeusz…

- Conform unei anchete efectuate de publicatia bulgara Bivol.bg, Bulgaria ar fi incercat, in luna mai a acestui an, sa exporte in secret arme si munitie din perioada sovietica in Ucraina prin Romania si Polonia, insa Kievul a fost nemultumit de starea avansata de degradare a armamentului si l-a trimis…

- Fondurile personale transferate in Romania, in primele sase luni ale anului, au crescut cu 41% fata de aceeasi perioada a anului anterior, conform datelor inregistrate de Revolut, care are 20 de milioane de clienti, din care peste 2 milioane in Romania.

- Peste 5,15 milioane de persoane ucrainene s-au refugiat in Polonia de la inceputul invaziei militare declansate de Rusia pe 24 februarie, a anuntat duminica Politia de Frontiera Poloneza, citata de DPA. In aceeasi perioada, 3,25 milioane de ucraineni s-au intors in tara lor natala. Duminica, numarul…