In ultimii douazeci de ani, in Occident, se inregistreaza o creștere a cazurile de cancer la gat ”pana la punctul ca unii au calificat-o epidemie”, transmite Hisham Mehanna, profesor la Institutul Cancerului și Științelor genomice din cadrul Universitații Birmingham. In mod special, un tip de cancer este in creștere: cancerul de orofaringe (zona amigdalelor și in spatele gatului) devenit la fel de frecvent ca și cancerul de col uterin in Statele Unite și Regatul Unit, precizeaza cercetatorul, transmite Ca m’interesse. Ca și cancerul de col uterin, și cel de orofaringe se dezvolta ca urmare…