În ultimii 12 ani, numărul tinerilor aflați în R. Moldova s-a redus cu 300 mii persoane În acest an, pentru prima data în istorie, populația tânara care intra în viața activa va fi mai mica decât populația în vârsta care iese din viața economica activa. Fenomenul este cauzat de mai mulți factori, anunța Veaceslav Ionița, care prognozeaza deteriorarea acestuia înca cel puțin zece ani înainte. Potrivit lui Ionița, în ultimii 12 ani, numarul tinerilor aflați în Moldova s-a redus cu 300 mii persoane. Aceasta reducere este determinata de scaderea numarului populației cu 175 mii, din cauza natalitații reduse… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

