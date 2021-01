Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana viitoare urmeaza sa fie stabilite și sancțiunile aplicabile in cazul in care se constata nereguli in ceea ce privește respectarea criteriilor de vaccinare. La mai puțin de o luna de la inceperea etapei a doua a campaniei de vaccinare anti-Covid au aparut primele suspiciuni de nerespectare…

- Centrele de vaccinare din judetul Constanta asteapta normele de aplicare a HG 5 2021 privind angajarea personalului ZIUA de Constanta a vizitat mai multe centre din judet si va prezinta situatia la zi cu acestea In editia de astazi, centrele din Negru Voda, Mihail Kogalniceanu, Ovidiu si Navodari se…

- Primaria Municipiului Ploiesti informeaza ca, la nivelul orasului nostru, a debutat cea de-a II-a etapa a campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19. In cadrul acestei etape de vaccinare impotriva COVID-19 sunt incluse, spre a fi imunizate, persoanele peste 65 de ani, persoanele aflate in evidența…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a anunțat ca sistemul de vaccinare se va schimba. Conform medicului militar, oamenii se pot inscrie pentru vaccinare, iar cand un loc va fi disponibil ei vor fi anunțați. „Nu sunt suficiente doze in acest moment. Pfizer a explicat ca scaderea…

- Primaria Sectorului 4 va incepe amenajarea a 30 de puncte medicale unde locuitorii sectorului se pot vaccina impotriva COVID-19, se anunțaintr-un comunicat semnat de primarul Daniel Baluța. Centrele vor fi amenajate in patru zone cheie din sector: 5 centre se vor regasi in cladirea City-Mall…

- Klaus Iohannis a intervenit în disputa dintre primarii de municipii reprezentanți de Emil Boc și ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, dupa ce edilii au acuzat Ministerul Sanatații ca îi pune sa plateasca organizarea centrelor de vaccinare și plata personalului…

- Comunicatul CNCAV precizeaza ca datele au fost actualizate pana la ora 17:00.Reacții adverse inregistrate la nivelul centrelor de vaccinare in ultimele 24 de ore: 62, comune și minore, dintre care:- 27 de reacții de tip local;- 35 de reacții generale.Reacții adverse inregistrate de la debutul pandemiei,…

- Au fost stabilite centrele pentru vaccinare impotriva noului coronavirus, in Argeș Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a stabilit, miercuri, centrele de vaccinare impotriva COVID din județul Argeș. Astfel, vor fi centre de vaccinare in cadrul spitalelor – județean, de urgența, municipale –…