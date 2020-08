În ultimele două săptămâni, la fiecare 15 secunde un om a murit din cauza COVID-19 COVID-19 face ravagii la nivel mondial. Peste 18.500.000 de oameni din intreaga lume au fost infectați cu noul coronavirus, iar dintre aceștia peste 700.000 și-au pierdut viața. Țarile cele mai afectate la ora actuala sunt SUA, Brazilia și India. Potrivit unui bilanț realizat de Reuters pe baza datelor din ultimele doua saptamani, aproape 5.900 de persoane mor in medie la fiecare 24 de ore. Aceasta echivaleaza cu 247 de persoane pe ora sau o persoana la fiecare 15 secunde. Citește online gratuit numarul de august al revistei Unica Virusul face numeroase victime in America Latina, unde traiesc… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

