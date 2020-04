Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a comunicat, luni, ca 29 de romani din strainatate au murit din cauza infecției cu noul coronavirus.Cele mai multe decese sunt in Italia - 9. Șapte romani au murit in Franța, 6 in Marea Britanie, 6 in Spania și unul in Germania.627 cetațeni romani din strainatate au fost…

- “In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, potrivit informatiilor obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 317 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 (coronavirus): 129 in Spania,…

- Un numar de 26 cetateni romani aflati in strainatate au decedat de la inceputul epidemiei de COVID-19 pana la data de 4 aprilie 2020, informeaza sambata Grupul de Comunicare Strategica. Un numar de 317 cetateni romani aflati in strainatate au fost confirmati ca fiind infectati cu noul tip de coronavirus.…

- Prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost intocmite, pana in prezent, 300 de dosare penale, sub aspectul savarșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal. Polițiștii și jandarmii au depistat, in ultimele de 24 de ore, 7.824 de…

- Totodata, in ultimele 24 de ore, Jandarmeria și Poliția au aplicat, in ultimele 24 de ore, 744 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea masurilor de izolare sau carantina. Polițiștii au depistat, in același interval de timp, 9.143 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea…

- Un numar de 217 de romani din diaspora s-au infectat cu coronavirus. Dintre aceștia, cei mai mulți sunt din Spania, respectiv 126 de oameni, și din Italia, unde sunt 57 de cetațeni romani imbolnaviți, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS). „In ceea ce privește situația cetațenilor romani…

- Grupul de Comunicare Strategica a informat ca in ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 196 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați…

- Inca trei romani infectati cu noul coronavirus, doi in Franta si unul in Marea Britanie, au murit in strainatate, iar numarul cetatenilor romani din afara granitelor testati pozitiv cu COVID-19 este 94, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, pana in prezent, 94 de cetateni romani…