In ultimele 24 de ore, salvatorii au gestionat peste 1.000 de situatii de urgenta. Unde au intervenit

- In cursul zilei de ieri, 15.09.2022, pompierii salvatori au intervenit in peste 1.400 de situatii de urgentaIn ultimele 24 de ore, echipajele operative au gestionat 1.469 situatii de urgenta, majoritatea dintre acestea fiind pentru acordarea primului ajutor persoanelor aflate in dificultate.Astfel,…

- Stingerea incendiilor, acordarea de prim ajutor, descarcerarea, deblocarea sau salvarea persoanelor si animalelor din medii ostile vietii reprezinta doar cateva exemple dintre cele 1.254 misiuni desfasurate de salvatori, in ultimele 24 de ore 13.09.2022 .La nivel national, 1.076 persoane au primit ajutorul…

- Salvatorii au avut un sfarsit de saptamana solicitant la nivel national, perioada in care au gestionat 4.047 interventii in situatii de urgenta. Majoritatea dintre acestea a constat in asistenta medicala, echipajele SMURD actionand in 3.363 situatii de urgenta.Echipajele operative au intervenit pentru…

- In cursul zilei de ieri, 05.09.2022, pompierii salvatori au intervenit in peste 1.300 de situatii de urgenta.In ultimele 24 de ore, salvatorii au gestionat 1.345 situatii de urgenta, majoritatea dintre acestea fiind pentru acordarea primului ajutor persoanelor aflate in dificultate. Astfel, 1.175 persoane…

- In cursul zilei de ieri, 16.08.2022, pompierii au intervenit in peste 1.700 de situatii de urgentaLa nivel national, in ultimele 24 de ore, pompierii au gestionat 1.762 situatii de urgenta, majoritatea dintre acestea fiind pentru acordarea primului ajutor persoanelor aflate in dificultate.Astfel, 1.510…

- In cursul zilei de ieri, 09.08.2022, pompierii au intervenit in peste 1.700 de situatii de urgenta In ultimele 24 de ore, salvatorii au gestionat 1.707 situatii de urgenta, majoritatea dintre acestea fiind pentru acordarea primului ajutor persoanelor aflate in dificultate.Astfel, 1.349 de persoane au…

- A fost o alta zi solicitanta pentru pompierii din intreaga tara, cele mai numeroase misiuni fiind derulate in zona Bucuresti Ilfov si in judetele Cluj, Arges, Prahova si Timis.La nivel national, 1.351 persoane au primit ajutorul echipajelor SMURD, cele mai multe situatii fiind inregistrate in zona Bucuresti…

- La nivel national, in ultimele 24 de ore, salvatorii au gestionat 1.588 situatii de urgenta, majoritatea dintre acestea fiind pentru acordarea primului ajutor persoanelor aflate in dificultate, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.Astfel, 1.267 de persoane au fost asistate medical…