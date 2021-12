În ultimele 24 de ore s-au primit zeci de apeluri pentru intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor Salvamontistii au primit, in ultimele 24 de ore, 19 apeluri prin care erau solicitati sa intervina de urgenta, cele mai multe cazuri au fost in Brașov, transmite Salvamont. „In cazul acestor interventii au fost salvate 27 persoane, dintre acestea 6 au fost predate la Ambulanta sau SMURD pentru transport la spital si una la IML”, au transmis, sambata dimineata, reprezentantii Salvamont. Totodata, s-au primit 25 de apeluri prin care se solicitau sfaturi si informatii despre domeniile schiabile si traseele turistice din zona montana. Cele mai multe apeluri – cinci – au fost pentru Salvamont Municipiul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din Azuga intervin, vineri seara, pentru cautarea a doi turisti care au anuntat la 112 ca s-au ratacit in Muntii Baiului. Salvamont Prahova anunta, vineri seara, o actiune de cautare a doi turisti.”Doua persoane aflate in Muntii Baiului pe schiuri de tura, s-au ratacit,…

- Trei apeluri in weekend pentru Salvamont Argeș Salvatorii montani au primit in ultimele 24 de ore 17 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta, in urma actiunii salvamontistilor fiind salvate 22 de persoane. Potrivit Salvamont, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 17 apeluri: cate…

- Salvatorii montani au primit in ultimele 24 de ore 17 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta, in urma actiunii salvamontistilor fiind salvate 22 de persoane, potrivit Agerpres. Potrivit Salvamont, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 17 apeluri: cate 3 pentru Salvamont…

- Trei persoane au fost salvate in urma interventiilor desfasurate de salvamontisti in ultimele 24 de ore, in judetele Gorj si Vrancea. Acestea nu au avut nevoie de ingrijiri medicale, a transmis Salvamont. "In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 3 apeluri de urgenta:…

- Saisprezece apeluri de urgenta au fost primite de salvamontisti in ultimele 24 de ore, cele mai multe de Salvamont Dambovita. In cazul acestor interventii au fost salvate 17 persoane. Dintre acestea, un caz a fost predat Ambulantei, se arata pe pagina de Facebook a Salvamont Romania. Astfel,…

- In toate masivele muntoase din judetul Hunedoara a inceput sa ninga, vineri dupa-amiaza, iar vantul bate puternic, salvamontistii recomandand turistilor sa fie prudenti daca intentioneaza sa efectueze drumetii pe traseele din zona statiunilor Straja si Parang. "In statiunea Straja a inceput…

- „In statiunea Straja a inceput sa ninga, dar vantul sufla cu putere, la peste 1.500 de metri fiind Cod portocaliu de vant. Daca vantul se potoleste si temperatura se va mentine sub minus 3 grade Celsius, atunci sambata vom avea zapada depusa in zona Straja\"\", a apreciat seful Salvamont Lupeni, George…

- Salvamontistii din Busteni intervin, duminica seara, pentru a recupera un barbat care a cazut intr-o prapastie pe un traseu de alpinism. Din priele informatii se pare ca acesta n-ar fi supravietuit accidentului.