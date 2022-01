In ultimele 24 de ore politistii au aplicat 7.795 sanctiuni contraventionale, in valoare de aproximativ 2,2 milioane lei

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore mentinerea ordinii si linistii publice, supravegherea si controlul frontierei de stat, stingerea incendiilor si acordarea asistentei medicale de urgenta au constituit prioritati pentru efectivele MAI. Potrivit unui comunicat al MAI, angajatii din structurile operative ale MAI au…

- In cele doua zile de weekend, 15 și 16 ianuarie a.c., polițiștii timișeni, impreuna cu celelalte instituții cu atribuții in domeniu, au desfașurat acțiuni in sistem integrat, in județul Timiș, pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, prevenirea evenimentelor rutiere negative, precum și pentru…

- CARAȘ-SEVERIN – In acest sfarșit de saptamana, peste 400 de polițiști s-au aflat la datorie pe raza județului Caraș-Severin! In contextul sarbatoririi Anului Nou, polițiștii carașeni au fost angrenați in 75 de acțiuni organizate și misiuni de asigurare a ordinii și liniștii publice. Conform unui comunicat…

- Peste 25.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne s-au aflat, la datorie, in acest week-end, pregatiți sa intervina in sprijinul cetațenilor. In contextul sarbatoririi Anului Nou, efectivele MAI au fost angrenate in asigurarea ordinii și liniștii publice pentru 220 de evenimente publice. In…

- Potrivit unui comunicat MAI , peste 25.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au asigurat ordinea in primele trei zile ale anului. Au fost declanșate cercetarile cu privire la aproximativ 2.300 de infracțiuni și au fost aplicat peste 11.350 de sancțiuni contravenționale, in valoare de 4,6…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a aplicat 175 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 1,2 milioane de lei in urma controalelor din noiembrie 2021, potrivit unui comunicat remis, vineri, AGERPRES. Controalele inspectorilor sanitari veterinari…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au acționat pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța publica și pentru verificarea modului in care sunt respectate normele impuse in contextul epidemiologic actual generat de virusul Sars-CoV-2.Activitațile s-au desfașurat…

- In intervalul orar 18:00-24:00, peste 140 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au organizat o razie pentru prevenirea faptelor antisociale, creșterea gradului de siguranța rutiera, verificarea legalitații activitații desfașurate de agenții economici, precum și pentru…