Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de 19 persoane infectate cu COVID-19 au decedat in ultimele 24 de ore la Cluj. In ultimele 24 de ore, in Cluj au fost depistate 488 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 din 2.619 teste.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In ultimele 24 de ore, alte 699 de persoane au fost confirmate cu COVID-19 și alte 4 persoane au decedat, in județul Cluj.Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul Cluj : 9,11;In ultimele 24 de ore, 699 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul…

- Pana astazi, 11 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.365.788 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 3.945 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.177.704 pacienți au fost declarați…

- Pana astazi, 7 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.318.367 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 3.141 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.158.453 de pacienți au fost declarați…

- In ultimele 24 de ore, 47 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj dintr-un total de 1.402 teste din care 409 diagnostic grupe de risc, 267 teste efectuate la cerere și 726 teste rapide.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pana astazi, 18 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.088.594 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.050.600 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 541 cazuri…

- Cele doua persoane de varsta a treia, erau vaccinate cu schema completa, dar aveau și alte afecțiuni asociate. Medicii recomanda, in continuare, vaccinarea, pentru ca este singura soluție pentru ca... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!