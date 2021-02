Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost vaccinate 29.769 de persoane, din care 12.917 cu prima doza. De la debutul campaniei, pe 27 decembrie, au fost vaccinați aproape 600.000 de romani, conform datelor anunțate luni seara de Comitetul de coordonare a vaccinarii. Potrivit datelor puse la dispoziția…

- In ultimele 24 de ore au fost imunizate impotriva coronavirusului 19.019 persoane, mai puține decat sambata, cand au fost vaccinate peste 25.000 , potrivit Comitetului pentru coordonarea campaniei de vaccinare. In total, de la inceputul campaniei, in decembrie, peste 585.000 de oameni au primit vaccinul…

- Romania ar putea ajunge la 10 milioane de persoane vaccinate impotriva Covid-19 in toamna. Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, estimeaza ca din a doua jumatate a lunii aprilie Romania ar putea vaccina 100.000 de persoane pe zi, iar in luna septembrie ar putea atinge un…

- In ultimele 24 de ore, peste 25.000 de persoane au primit vaccinul Pfizer-BioNTech impotriva coronavirusului, potrivit Comitetului Național de Coordonare a Vaccinarii, semnificativ mai puține decat ieri, cand au fost vaccinați peste 37.000 de oameni . De la inceputul campaniei de vaccinare, peste jumatate…

- Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica in ultimele 24 de ore au fost 96 de reacții adverse: 15 reacții de tip local și 81 reacții generale. In total, de la inceputul campaniei, s-au inregistrat 1.480 de reacții „comune și minore”: 418 reacții de tip…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a transmis, vineri, ca, in ultimele 24 de ore, s-au vaccinat alte 37.840 de persoane, dintre care 1.411 au primit rapelul. In total, 11.255 de cadre medicale au primit ambele doze de vaccin.

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva SAR-CoV-2, a precizat marți ca 272 de doze de vaccin anti-COVID au fost irosite din 27 decembrie și pana in acest moment in țara noastra. ”Au fost 272 de doze pierdute, adica s-a irosit, in medie, o doza de centru. Au fost depașiri…

- In ultimele 24 de ore in Romania s-au vaccinat 18.000 de cadre medicale. Este cel mai mare numar de persoane vaccinate intr-o singura zi de la debutul campaniei de imunizare. Din 27 decembrie 2020, de la debutul campaniei de vaccinare in Romania, au fost imunizate impotriva Covid-19 76.000 de persoane.…