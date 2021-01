În ultimele 24 de ore, 245 de infectări cu Sars-Cov-2, în Timiş, dintre care 136 în Timişoara In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, alte 245 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.956 de teste, dintre care 499 de teste rapide. Rata de infectare continua sa scada, ajungand la 3,36, dupa ce in ziua precedenta a fost 3,42. Persoanele infectate din judetul Timis sunt din urmatoarele localitati: Timișoara ... The post In ultimele 24 de ore, 245 de infectari cu Sars-Cov-2, in Timis, dintre care 136 in Timisoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

