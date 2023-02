In ultimele 24 de ore, 22 de persoane au primit refuz de trecere a frontierei de stat, pe sensul de intrare in Republica Moldova, anunța Poliția de Frontiera. In total, in aceasta perioada, frontiera de stat a fost traversata de aproape 45 de mii de persoane, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare in Republica Moldova – 22 820 traversari persoane, scrie radiomoldova.md. Din n