- Buletin de presa, 10.10.2020 SITUAȚIE MASURI COVID-19 – JUDEȚUL CLUJ Efective angrenate (polițiști, jandarmi, polițiști locali, ISU și SAJ) – 416 Persoane verificate cu privire la respectarea masurilor și interdicțiilor

- Buletin de presa, 09.10.2020 SITUAȚIE MASURI COVID-19 – JUDEȚUL CLUJ Efective angrenate (polițiști, jandarmi, polițiști locali, ISU și SAJ) – 537 Persoane verificate cu privire la respectarea masurilor și interdicțiilor

- Buletin de presa, 28.09.2020 SITUAȚIE MASURI COVID-19 – JUDEȚUL CLUJ Efective angrenate (polițiști, jandarmi, polițiști locali, ISU și SAJ) – 548 Persoane verificate cu privire la respectarea masurii și interdicțiilor

- Buletin de presa, 13.08.2020 SITUAȚIE MASURI COVID-19 – JUDEȚUL CLUJ Efective angrenate (polițiști, jandarmi, polițiști locali, ISU și SAJ) – 525 Persoane verificate cu privire la respectarea masurii și interdicțiilor

- Buletin de presa, 11.08.2020 SITUAȚIE MASURI COVID-19 – JUDEȚUL CLUJ Efective angrenate (polițiști, jandarmi, polițiști locali, ISU și SAJ) – 360 Persoane verificate cu privire la respectarea masurii și interdicțiilor

- Numarul de infectari cu COVID-19 ramane crescut in județul Cluj. Dupa ce ieri au fost raportate 38 de cazuri noi, astazi autoritațile raporteaza 36. La nivel național, in ultimele 24 de ore au fost raportate 1.345 de cazuri noi de coronavirus. SITUAȚIE MASURI COVID-19 – JUDEȚUL CLUJ Efective angrenate…

- Autoritațile au transmis situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, 3 august, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: In ultimele 24 de ore, 16 persoane au fost confirmate Covid-19 in județul Cluj 17 persoane internate in ATI, din care 13 din județ Total vindecați…

- Astazi, 26 iulie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Total persoane depistate pozitiv cu Covid-19 – 202, din care 188 din județul Cluj, sunt internate in spitalele dedicate din municipiul Cluj-Napoca 24 persoane din județ au fost depistate pozitiv cu Covid-19 in ultimele 24…