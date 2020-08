În ultima zi din săptămână va fi caniculară Duminica, cerul va fi parțial noros, dar cu temperaturi ce depașesc indicele de atenție. Soarele rasare la ora 06:36. Inca din timpul nopții, norii iși vor face apariția, iar pana spre amiaza zilei vor fi tot mai gri și mai grei formandu-se condiții de instabilitate atmosferica. Posibil pe alocuri sa se produca precipitații insoțite de descarcari electrice și grindina.Vantul va avea intensificari de scurta durata, iar in tot acest timp, temperaturile continua sa creasca și va fi zapușeala. Soarele apune la ora 20:24. Temperatura maxima se va resimți in jurul valorii de 34 de grade. Luni,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

