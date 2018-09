"In ultima vreme suntem paralizati de controale, avem controale de la toti: de la Curtea de Conturi, de la ANAF, de la Consiliul Concurentei, de la ANRE. Poate ca este o coincidenta ca au venit toti in acelasi timp. Suntem acuzati ba ca vindem prea ieftin, ba prea scump...", a spus seful Hidroelectrica. Intrebat daca, in opinia sa, aceste controale arata ca Hidroelectrica este tinta unor atacuri, el a spus: "Dati-mi voie sa nu raspund, dar poate va veni o zi cand vom vorbi despre asta". Badea s-a referit si la investigatia anuntata luni de Consiliul Concurentei cu privire la activitatea producatorului…