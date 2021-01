In ultima vreme se tot vehiculeaza expresia "teoria conspiratiei despre Covid". Ce inseamna asta?

Stiri pe aceeasi tema

- Copilul a realizat un videoclip cu desene care face ravagii pe internet. Mama sa spera ca autoritatile romane sa-l foloseasca in campania de informare, dar italienii au fost primii care au reactionat.

- De ce nu pot fi implantate cipuri prin vaccinul anti-COVID-19. Un inginer electronist desfiinteaza teoria conspiratiei ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Un inginer eletronist, cu experienta in software si hardware, a demontat…

- Un inginer electronist, cu experienta in software si hardware, a demontat teoria conspiratiei privind implantarea de cipuri prin vaccinarea anti-COVID-19. Vlad Furtuna a spus ca un cip care sa incapa printr-un ac de seringa este mult prea mic pentru ne controla, iar organismul uman l-ar respinge…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat, joi, ca in ședința de Guvern a fost aprobata strategia naționala de vaccinare. Citește și: Moise Guran rupe tacerea: Ințelegere pur și simplu PENALA intre Ludovic Orban și Nicușor Dan In ședința de guvern de joi a fost aprobata hotararea…

- Realizatorul tv Victor Ciutacu a Povestit in direct la Romania TV felul in care s-a infectat cu Covid-19 și modul in care virusul i s-a schimbat viața. Ciutacu a povestit ca a contactat virusul in ciuda masurilor de precauție pe care și le-a luat. „Ma simt cat se poate de decent pentru stadiul…

- David Courtney Williams a fost diagnosticat cu coronavirus in luna martie, insa starea de sanatate i s-a inrautatit la scurt timp. Barbatul, in varsta de 49 de ani, a fost plasat in coma indusa. Dupa doar sase zile, sotul sau, in varsta de 56 de ani, care initial parea a fi intr-o stare buna, a murit,…

- In aceste luni, pandemia de Covid a dat peste cap multe dintre reperele noastre, și asta intr-un timp extrem de scurt. Aceasta pandemie a venit intr-un context nefericit in care omul modern, lipsit in general de repere spirituale solide și chiar de sprijinul familiei extinse sau al grupului ...

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti, ca, in acest moment, sunt locuri la terapie intensiva in Bucuresti, dar capacitatea de ocupare maxima ar putea fi atinsa. "In acest moment sunt locuri, dar sunt capacitati maxime care pot fi atinse in contextul in care nu gestionam bine si aceasta…