- Tarile occidentale trebuie sa fie pregatite sa-i furnizeze Ucrainei sprijin in contextul in care Rusia nu da semne ca renunta la intentiile sale, a afirmat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite duminica BBC. Stoltenberg a declarat intr-un interviu pentru BBC ca sprijinul militar va…

- Directorul Serviciului de Informatii si Securitate, Alexandru Musteata, a spus intr-un interviu la TVR Moldova ca sunt analizate mai multe scenarii prin care Moscova ar incerca inclusiv o invazie terestra prin nordul Ucrainei catre Republica Moldova. „Intrebarea nu este daca Federatia Rusa va face o…

- Statele Uniunii Europene ar trebui sa cumpere arme in comun pentru a completa stocurile dupa livrarile catre Ucraina, transmite Agentia de Aparare a blocului comunitar, care a mai atras atentia ca este posibil ca SUA sa nu poata apara intotdeauna Europa de amenintari, relateaza Reuters."Razboiul de…

- "Un lucru s-a schimbat pentru moment: Rusia a incetat sa mai ameninte ca va folosi arme nucleare", a declarat Olaf Scholz intr-un interviu acordat grupului german de media Funke si jurnalului Ouest France. El vede acest lucru ca o consecinta a faptului ca comunitatea internationala, inclusiv China,…

- Beijingul a inființat mai mult de 100 așa-zise secții de poliție in afara Chinei pe tot globul pentru a monitoriza, harțui și in unele cazuri a repatria cetațeni chinezi care traiesc in exil, folosind acorduri bilaterale de securitate incheiate cu state din Europa și Africa, pentru a capata o prezența…

- Oficiali americani de rang inalt au indemnat in ultimele saptamani Ucraina sa semnaleze ca este in continuare deschisa la discutii diplomatice cu Rusia, pe fondul ingrijorarilor ca sprijinul public pentru efortul de razboi al tarii ar putea scadea in conditiile in care nu se intrevede un final al conflictului…

- Mai multe guverne europene poarta discutii pentru a inchiria centrale electrice plutitoare, intr-un moment in care continentul vrea sa isi asigure aprovizionarea cu energie la iarna, transmite Bloomberg. Centrale electrice plutitoare sunt nave uriase care ard gaze naturale lichefiate, pacura cu un continut…