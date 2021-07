Stiri pe aceeasi tema

- 13.242 de persoane s-au prezentat, in ultimele 24 de ore, pentru a fi vaccinate impotriva Covid-19, transmite luni Comitetul Național pentru Vaccinare (CNCAV). Datele prezinta o ușoara creștere dupa ce duminica s-a inregistrat cel mai scazut numar de persoane vaccinate din ultimele 7 luni. Dintre persoanele…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 817 vaccinuri: 12 Moderna, 29 AstraZeneca, 218 Johnson&Johnson și 558 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat 7 vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a de vaccinare s-au administrat 40 de vaccinuri. De asemenea,…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.202 vaccinuri: 53 Moderna, 88 AstraZeneca, 281 Johnson&Johnson și 780 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat noua vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a de vaccinare s-a administrat 103 vaccinuri. De asemenea,…

- Marea Britanie a aprobat vineri vaccinul monodoza dezvoltat impotriva noului coronavirus de Janssen, filiala a grupului farmaceutic american Johnson & Johnson, adaugand astfel un al patrulea ser in arsenalul sau de lupta impotriva pandemiei de COVID-19, a anuntat ministrul britanic al Sanatatii, relateaza…

- Aproape 150.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 au fost administrate in judetul Hunedoara de la debutul campaniei de imunizare a populatiei si pana in prezent, releva datele statistice publicate miercuri de catre Directia de Sanatate Publica (DSP). Astfel, in cadrul campaniei de vaccinare…

- Cei care au facut rapelul pot obtine adeverinta de vaccinare și in format electronic N. Dumitrescu Potrivit informațiilor transmise, ieri, de catre Direcția de Sanatate Publica Prahova, prin intermediul Instituției Prefectului Prahova, 102.392 de persoane au fost imunizate, in județul nostru, și cu…

- De la debutul campaniei de vaccinare, țara noastra a primit 10.689.069 de doze de vaccin anti-Covid. Baciu a amintit ca, saptamana aceasta, in Romania au ajuns 697.330 de doze de vaccin Pfizer/BioNTech. Saptamana viitoare, in țara noastra vor mai ajunge 698.490 de doze de vaccin, iar in cursul ultimei…

- Romania se afla pe locul al saptelea la nivel european privind administrarea in doza completa a vaccinurilor anti-COVID si pe locul al XIX-lea la nivel mondial, a declarat, marti, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu. El a precizat ca Romania a receptionat, pana in prezent, 10.689.069…