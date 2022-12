Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din intreaga tara au depistat, in ultima saptamana, 70 de persoane urmarite ca urmare a unor condamnari sau care aveau mandate de arestare preventiva sau sentinte de internare in unitati medicale de specialitate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in perioada 18 noiembrie - 8 decembrie, peste 1.400 de persoane, 123 de autovehicule si 123 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen (SIS). Fii la curent cu cele…

- La 11 zile dupa alunecarea de teren din Ischia, a fost gasit trupul ultimei persoane disparute. Cadavrul pare sa fie al ultimei femei care era data disparuta, Mariateresa Arcamone, in varsta de 31 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cel putin trei persoane au murit si alte 20 sunt date disparute in urma unei alunecari de teren produse duminica in nord-vestul Columbiei, unde echipe au fost dislocate pentru a incerca sa salveze supravietuitorii, au anuntat autoritatile, relateaza luni AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- O femeie a murit si circa 10 persoane erau date disparute sambata, in urma unei alunecari de teren provocate de ploi puternice pe insula italiana Ischia, transmit Reuters, dpa si AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Campioana olimpica la atletism in 2000, Gabriela Szabo, a afirmat, miercuri, ca are increrere in actul cu tarie in actul de justitie, dupa ce primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca va sesiza DNA pentru nereguli depistate la Clubul Sportiv Municipal (CSM Bucuresti). Fii la curent cu cele…

- Cinci persoane si o societate comerciala au fost trimise in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Constanta pentru evaziune fiscala si spalarea banilor, prejudiciul in acest caz fiind de aproape 10 milioane de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Bilantul ploilor torentiale care s-au abatut asupra Venezuelei in decursul ultimelor doua saptamani a depasit sambata 13 morti, dupa ce autoritatile locale au confirmat alte trei decese, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…