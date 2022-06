Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Suceava a transmis ca au fost luate mai multe masuri suplimentare pentru decongestionarea traficului greu prin punctul de trecere al frontierei Siret. In ceea ce privește masurile adoptate pentru fluidizarea traficului de marfuri prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret (indeseobi a transporturilor…

- Șpaga și personalul redus sunt principalele cauze ale blocajului de tiruri din Punctul de Trecere a Frontierei Siret. Cele mai mari probleme sunt in partea ucraineana, unde cozile se intind pana aproape de Cernauți. De suparare, unii șoferi și-au abandonat pur și simplu tirurile in drum și au ...

- Traficul rutier si pietonal prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmatiei a fost blocat, sambata seara, dupa ce o persoana a sustinut, intr-un apel la 112, ca podul de legatura cu localitatea Solotvino din Ucraina va fi aruncat in aer, informeaza News.ro . „Traficul prin punctul de trecere…

- Traficul rutier si pietonal prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmatiei de pe granita cu Ucraina este blocat, sambata seara, ca urmare a faptului ca o persoana a sustinut, intr-un apel la 112, ca podul de legatura cu localitatea Solotvino va fi aruncat in aer, a anuntat purtatorul de cuvant…

- Azi, 06 aprilie a.c, in jurul orei 10.00, o delegatie condusa de Inaltul Comisar Adjunct al Natiunilor Unite pentru operatiuni al U.N.H.C.R., Raouf Mazou, a facut o vizita de lucru in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, județul Suceava. ​Acesta a fost intampinat de seful Inspectoratului Teritoral…

- Mai multe persoane care figurau pe lista de urmariți au fost prinse in timp ce incercau sa intre in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret. Toate cazurile s-au inregistrat de la inceputul razboiului din Ucraina, iar urmariții au incercat sa para refugiați pentru a putea scapa de mana ...

- Traficul prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret a scazut semnificativ, numarul cetatenilor ucraineni care au intrat in Romania, in ultimele 24 de ore, fiind mai mic de doua mii, reprezentand jumatate din media zilnica inregistrata in cursul saptamanii trecute, potrivit Agerpres. Fii…

