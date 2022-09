Stiri pe aceeasi tema

Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 19 – 25 septembrie, 38% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Timis, Iasi si Bihor. Potrivit Raportului saptamanal de supraveghere, 44,3% dintre cazurile confirmate au fost inregistrate la nevaccinati.

The National Institute of Public Health informs that, over September 19 - 25, 38pct of the COVID-19 cases were recorded in Bucharest, Cluj, Timis, Iasi and Bihor.

Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 12 – 18 septembrie, 36,4% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Timis, Iasi si Brasov. Potrivit Raportului saptamanal de supraveghere, 49% dintre cazurile confirmate au fost inregistrate la nevaccinati.

Departamentul pentru Sanatate Publica (SpF) din Franta a avertizat vineri in legatura cu o reapariție a cazurilor de COVID in țara și a indemnat oamenii sa continue sa se vaccineze pentru a se proteja impotriva virusului, anunța Mediafax.

Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 5 - 11 septembrie, 35,5% din cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Timis, Iasi si Brasov, potrivit Agerpres.

Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 22 28 august, 32,3 din cazurile de COVID 19 au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Timis, Iasi si Constanta.Potrivit Raportului saptamanal de supraveghere, 49,2 din cazurile confirmate au fost inregistrate la nevaccinati, conform

Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 8 – 14 august, 35,4% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Timis, Constanta si Brasov. Potrivit raportului saptamanal de supraveghere, 47,9% dintre cazurile confirmate au fost inregistrate la persoane

Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 8 - 14 august, 35,4% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Timis, Constanta si Brasov, potrivit Agerpres.Potrivit raportului saptamanal de supraveghere, 47,9% dintre cazurile confirmate au fost inregistrate