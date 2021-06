Stiri pe aceeasi tema

- Casa de Cultura ”Geo Bogza” Campina va invita la spectacole in aer liber, care vor avea loc in ultima sambata din fiecare luna de vara, in Parcul Regele Mihai I din centrul municipiului.

- Ploile din ultimele zile i-au determinat pe organizatorii campaniei ”Campina curata” sa ia in considerare un plan de rezerva, iar varianta agreata a fost cea a organizarii unui seminar de informare, pe 5 iunie 2021, in locul deplasarii in teren pentru strangera gunoaielor. Seminarul s-a desfașurat in…

- Zeci de artisti, elevi si profesori ai Scolii de Arte "Francisc Hubic" din Oradea vor iesi vineri dupa-amiaza in Parcul Libertatii din Oradea, pe malul Crisului Repede, pentru a interactiona muzical, coregrafic si plastic in mijlocul oradenilor interesati de cultura, intr-un eveniment numit "Arta…

- FOTO| Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba: Flori și un drapel tricolor au fost depuse la mormantul lui Carl Filtsch din Veneția, in numele județului Alba Carl Filtsch, considerat micul geniu al muzicii romantice din secolul al XIX-lea, originar din Sebeș, a fost comemorat, vineri, de autoritațile…

- La Sala ”Constantin Radu” a Casei de Cultura ”Geo Bogza” din Campina poate fi admirata o expoziție a celor mai reușite fotografii premiate la ediția 2021 a Salonului Internațional de Arta Fotografica ONYX, un proiect inițiat și derulat de tanarul campinean Razvan Baleanu. Expoziția a fost deschisa luni,…

- Violonistul Alexandru Tomescu si pianista Sinziana Mircea vor sustine, duminica, de la ora 16,00, un concert de muzica clasica, la Centrul de Vaccinare din incinta Bibliotecii Nationale Bucuresti. "Este o onoare si o mare bucurie sa pot raspunde prezent invitatiei Ministerului Culturii si a oferi un…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș continua, și in aceasta saptamana, seria evenimentelor artistice dedicate sarbatorilor primaverii. „Tinerețea-n sarbatoare”, ediția speciala de Paște, este spectacolul pe care Ansamblul Profesionist Banatul il ofera celor care iubesc și respecta tradiția,…

- Zeci de artisti independenti si lucratori din domeniu, grav afectați de pandemie, au organizat vineri o actiune de protest colectiva in Bucuresti si alte orase din tara. Actiunea de protest a fost anuntata recent pe Facebook de Asociatia Transsectoriala a Independentilor din Cultura – ATIC. „Luna martie…