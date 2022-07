Stiri pe aceeasi tema

- Rusia are opțiunea de a opri gazul trimis in Europa – o strategie impotriva careia Germania pare sa nu aiba nicio aparare. Gazprom le-a oferit nemților o idee despre cum ar putea fi viața in cazul in care Moscova ar juca urat. Recent, a injumatațit cantitatea de gaz trimisa prin Nord Stream 1, folosind…

- Franța nu a mai primit gaze naturale din Rusia prin conducta din 15 iunie, a declarat vineri operatorul de rețea GRTgaz, dupa ce gigantul energetic rus Gazprom a avertizat in aceasta saptamana ca va reduce drastic livrarile catre Europa.

- Unul dintre cei mai spectaculoși profesori europeni. Așa este descris Alexander Etkind de scriitorul Vasile Ernu, care l-a intervievat pentru cititorii Libertatea. Nascut in 1955 la Sankt Petersburg, Etkind preda istoria la Florența, a fost profesor la Cambridge și este autorul unor carți de referința…

- Dmitri Medvedev, un aliat al președintelui rus Vladimir Putin și vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, și-a expirmat dezacordul in legatura cu incercarile de a media pacea intre Rusia și Ucraina. Recent, Italia a propus un plan pentru a pune capat razboiului Rusiei impotriva Ucrainei.

- Un nou virus se raspandește in Europa, spre ingrijorarea specialiștilor. Variola maimuței (monkeypox) a aparut in Suedia, dupa ce au fost raportate cazuri in Marea Britanie și Portugalia. Este confirmat un caz deocamdata, dar Agenția suedeza de Sanatate Publica investigheaza daca mai sunt și altele.…

- Un nou virus se raspandește și in Europa, spre ingrijorarea specialiștilor. Variola maimuței a aparut in Suedia, dupa ce au fost raportate cazuri in Marea Britanie și Portugalia. Este confirmat un caz deocamdata, dar Agenția suedeza de Sanatate Publica investigheaza daca mai sunt și altele. Tot joi…

- Reprezentanții companiei Gazprom spun ca fac in continuare exporturi de gaze catre Europa prin Ucraina, anunța Reuters, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…