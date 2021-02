Stiri pe aceeasi tema

- Marti s-au incheiat partidele din grupele principale la CE de handbal feminin, din Danemarca, iar rezultatele au stabilit echipele calificate in semifinalele competitiei. Romania, invinsa in ultimul meci de Olanda, a incheiat pe locul 12 la general, cea mai slaba clasare a sa din istoria participarilor…

- Producția industriala in UE a crescut peste așteptari, in octombrie. Romania, intre țarile cu un avans robust Productia industriala in UE si zona euro a consemnat o crestere peste asteptari in luna octombrie, dar cu toate acestea inregistreaza in continuare scaderi comparativ cu aceeasi luna a anului…

- Duminica s-au disputat doar doua partide la Campionatul European de handbal feminin, in grupa principala I. Romania va juca luni, cu Ungaria, relateaza News.ro. Rezultatele de duminica sunt: Muntenegru - Suedia 31-25 si Danemarca - Spania 34-24. Clasament grupa I: Rusia 7 puncte, Franta…

- Romania și-a aflat adversarele din grupele principale, dupa meciurile din ultima zi a grupelor de calificare de la Campionatul European de handbal feminin din Danemarca. Handbalistele din Romania vor juca in compania Croației, Ungariei și Olandei, in 10, 14, respectiv 15 decembrie, potrivit Mediafax.…

- Romania va face parte din Grupa Principala II, acolo unde vor veni si echipele din Grupa C (Olanda, Ungaria, Serbia, Croatia - primele trei clasate). Romania vs Norvegia 20-28 Romania - Norvegia 13-13 (Rep I) Romania - Norvegia 7-15 (Rep II) Suturi: 49 - 52 Numar total de pase: 1.056 - 579 Distanta…

- Duminica s-au jucat patru meciuri in grupele A si C ale CE din Danemarca. Campioana mondiala en-titre, Olanda, are 2 infrangeri si este pe ultimul loc in grupa C, in pericol de eliminare. Romania a avut zi de pauza, iar luni se va confrunta cu Norvegia. Rezultatele inregistrate sunt: Serbia…

- Rata șomajului in UE a fost de 7,6% in octombrie 2020 și de 8,4% in Zona Euro. Eurostat estimeaza ca 16,2 milioane de persoane din UE, dintre care 13,8 milioane din Zona Euro, erau șomere la sfarșitul lui octombrie, informeaza biziday . Peste 3,1 milioane de tineri din UE nu aveau un loc de munca, cu…

- Naționala Under 21 a României a obținut a doua calificare consecutiva la Euro, iar performanța a fost laudata pe site-ul oficial al UEFA. Despre selecționerul Adrian Mutu"Este cel mai bun marcator din istoria echipei naționale a României (n.r - la egalitate cu Gica Hagi)…