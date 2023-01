În UE inflația scade, dar prețurile alimentelor cresc. Cine plătește cel mai mult și pentru ce? Potrivit datelor comunicate saptamana aceasta de Eurostat, agenția europeana de statistica, prețurile alimentelor au continuat sa creasca in toata Europa, deși inflația a scazut pentru a doua luna consecutiv, transmite Euronews. Inflația prețurilor la alimente in UE a fost de 18,2% și de 16,2% in zona euro in decembrie, ceea ce reprezinta o scadere ușoara fața de medie in noiembrie. Dar prețurile la unele produse alimentare de baza, cum ar fi zaharul, branza și ouale, uleiurile și grasimile, continua sa creasca. Cea mai mare creștere a prețurilor a fost observata in Ungaria, cu aproape 50%, Lituania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

