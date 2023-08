În Ucraina se pregătește un război etern! Avand in vedere eșecul ofensivei de vara a Kievului de a recupera un teritoriu semnificativ din ghearele rușilor și retorica maximalista pe care guvernul SUA și aliații din NATO au folosit-o pentru a convinge publicul de un sprijin militar nelimitat, razboiul din Ucraina risca sa se prelungeasca din nou, cu mult peste data pe care […] The post In Ucraina se pregatește un razboi etern! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zelenski pregatește o „surpriza” pe front!Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat vineri anunturile privind noi pachete de ajutor militar din partea aliatilor, necesare pentru a impulsiona contraofensiva ucraineana pe frontul de est si mai ales in sud, unde armata Kievului a reusit sa…

- Contraofensiva dusa incepand din iunie de armata Kievului are drept obiectiv eliberarea intregii Ucraine si „nu conteaza cat timp va dura aceasta”, a declarat seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba. „Obiectivul nostru este victoria, victoria sub forma eliberarii teritoriilor noastre in interiorul…

- Contraofensiva initiata de armata de la Kiev incepand din luna iunie are „obiectivul” de a elibera intreaga Ucraina, „indiferent cat va dura”, a declarat pentru AFP seful diplomatiei ucrainene, Dmitro Kouleba, informeaza G4media . „Obiectivul nostru este victoria, victoria sub forma eliberarii teritoriilor…

- Presedintele Vladimir Putin a avertizat ca armata rusa pregateste o riposta, acuzand forțele Kievului de un „act terorist”: „Sigur ca va urma o riposta a Rusiei. Ministerul Apararii pregateste propuneri adecvate".STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de…

- Podul lui Putin, care leaga Crimeea de Rusia peste stramtoarea Kerci, a fost avariat de o explozie, iar circulatia a fost intrerupta, au declarat luni oficialii instalati de Rusia, in timp ce mass-media ucraineana a raportat explozii pe pod. Doua persoane au murit și una a fost ranita. Intre timp, In…

- Incepand de marți, Ucraina acuza Moscova ca pregatește o ”provocare” la centrala nucleara de la Zaporojie, ocupata de ruși inca de la inceputul invaziei. Rusia da ca sigur un ”atac” iminent al Kievului in zona acestui obiectiv. Ce spune Kievul Președintele Volodimir Zelenski a declarat marți seara ca…

- Ucraina a anuntat, la randul sau, mai multe atacuri ruse, inclusiv unul extrem de sangeros in regiunea Harkov (nord-est), soldat cu cel putin 38 de raniti, inclusiv 12 copii. Atacul din Rusia viza instalatii in regiunea Moscova si la marhinea capitalei, zone care au fost tintite in cateva randuri de…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata, 10 iunie, ca operațiunile de contraofensiva ale Kievului sunt desfașurare, dar a ramas discret in privința detaliilor, dincolo de transmiterea unui mesaj catre Kremlin ca generalii sai de rand inalți sunt intr-o "dispoziție pozitiva", informeaza…