Un anunț publicat de BBC dupa un site de locuri de munca in domeniul contractorilor privați arata ca in Ucraina este nevoie de astfel de angajați ai unor firme private de securitate, pentru extragerea unor civili. Specialiștii consultați de BBC spun ca unii contractori pot fi platiți chiar și cu sume cuprinse intre 30.000 si […]