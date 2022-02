Stiri pe aceeasi tema

- Romania are suficiente stocuri de gaze din depozite pentru gestionarea perioadei sezonului rece, a anunțat, joi, Guvernul. „Guvernul monitorizeaza și evalueaza intrarile și ieșirile de gaze naturale pe toate rutele din țara, pentru a putea lua, in funcție de evoluția situației, masurile necesare pentru…

- OFICIAL: Romania a convocat un task-force pentru Razboiul din Ucraina. Guvern: Țara are suficiente stocuri de gaze Reprezentanții Guvernului au transmis concluziile reuniunii task-force pentru gestionarea situației generate de agresiunea militara rusa din Ucraina. Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca…

- Romania are suficiente stocuri de gaze din depozite pentru gestionarea perioadei sezonului rece, potrivit unui comunicat al Guvernului. Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a convocat, la nivelul Executivului, task-force-ul pentru gestionarea situației generate de agresiunea militara rusa din Ucraina…

- Europa va putea sa incalzeasca locuințele cetațenilor sai și sa alimenteze industria cu rezervele de gaz existente in urmatoarele luni, mai ales in condițiile unei ierni mai blande decat de obicei, chiar daca conflictul cu Rusia in privința Ucrainei ar ajunge la o oprire totala a importurilor de gaze…

- NATO este ingrijorata ca Rusia ar putea crea un pretext pentru a invada Ucraina, a declarat secretarul general Jens Stoltenberg. „Suntem ingrijorați de faptul ca Rusia incearca sa organizeze un pretext pentru un atac armat impotriva Ucrainei, dar inca nu avem nicio certitudine cu privire la intențiile…

- SUA considera ca amenințarea militara rusa la adresa Ucrainei este in creștere. Cele mai recente informații americane indica faptul ca Rusia continua sa construiasca forțe in jurul Ucrainei in pregatirea pentru o posibila acțiune militara in aceasta saptamana, dupa cum a declarat pentru CNN un inalt…

- Parlamentul European analizeaza criza din Ucraina, intr-o ședința programata miercuri, 16 februarie 2022. Dupa cum se știe, Ucraina este amenințata de un atac al Rusiei. Conform presei occidentale, acest atac s-ar putea produce chiar miercuri, 16 februarie. Parlamentul European va dezbate cu șeful politicii…

- Un incendiu pornit de la o lumanare a devastat o unitate de terapie intensiva pentru bolnavi cu COVID-19 intr-un oras din vestul Ucrainei, provocand cel putin trei morti si patru raniti, au anuntat miercuri serviciile de salvare citate de Agerpres.Potrivit serviciilor de salvare, un angajat al spitalului…