Stiri pe aceeasi tema

- „Rusia se scalda in numerar”, a declarat recent pentru Wall Street Journal un economist de la Institute of International Finance. Nu e genul de știre financiara la care sa fi sperat SUA și aliații lor, la mai bine de șase luni dupa ce președintele Vladimir Putin a atacat Ucraina, iar Vestul a raspuns…

- Intrucat iarna este inca departe, este deja evident faptul ca sprijinul Occidentului pentru Ucraina, prin sancțiunile economice impotriva regimului Putin, este indicat ca fiind raspunzator pentru criza energetica și inflaționista care lasa clasele de mijloc și inferioare in pragul unei crize de nervi,…

- O jumatate de an de razboi a provocat Rusiei nu numai pierderi de soldați, ci și o uriașa risipa de armament, scrie publicația de investigații Insider. Rusia va epuiza pana la finalul anului o serie de rachete, obuze pentru artilerie și vehicule blindate, iar starea aviației militare nu permite o…

- Rusia va continua sa antreneze specialiști militari din alte țari, a anunțat luni președintele Rusiei vorbind la deschiderea forumului tehnico-militar internațional „Armata-2022" și a Jocurilor Internaționale ale Armatei 2022. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Țarile occidentale sunt din ce in ce mai ingrijorate de intensificarea cooperarii dintre Rusia și Turcia, noteaza sambata ziarul Financial Times, citand surse occidentale neidentificate, in urma discuțiilor dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele turc Recep Tayyip Erdogan, care au…

- Potrivit unui raport de informații realizat de serviciile secrete ucrainene și obținut de publicația The Times, aliații președintelui Rusiei, Vladimir Putin, au inceput lupta pentru controlul exportului de cereale din teritoriile ocupate de Rusia in sudul și estul Ucrainei. Fii la curent cu…

- Razboiul din Ucraina ar putea dura "ani", a avertizat secretarul general al NATO intr-un interviu publicat duminica de cotidianul german Bild, indemnand tarile occidentale sa ajute Kievul, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca Occidentul trebuie sa continue sa-i sustina pe ucraineni in contextul in acestia incearca sa-si recupereze teritoriul ocupat de Rusia, afirmand ca ar fi o "catastrofa" daca presedintele rus Vladimitr Putin ar obtine victoria, relateaza sambata dpa.…