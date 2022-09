RAEDPP inchiriaza mai multe spatii in pietele agroalimentare din municipiu

Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta inchiriaza mai multe spatii comerciale situate in pietele agroalimentare din municipiu.Este vorba despre spatiul comercial nr. 3 situat in Piata Agroalimentara I.L. Caragiale, in suprafata… [citeste mai departe]