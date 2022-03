Stiri pe aceeasi tema

- O instanța din Ucraina a arestat-o in absența pe prezentatoarea TV rusa și managerul media Tina Kandelaki. Despre acest lucru a anunțat Procurorul general ucrainean, Irina Venediktova, pe pagina sa de Facebook, relateaza TASS duminica, 6 martie. Venediktova a explicat ca Kandelaki este suspectata de…

- Razboiul ne va aduce mancare mai scumpa, dar și facturi mai mari la energie. In urma atacului Rusiei asupra Ucrainei, exporturile din Ucraina, unul din cei mai mari furnizori de cereale din lume, au fost pur si simplu blocate. Și exporturile din Rusia, al 5-lea cel mai mare partener de comerț al Uniunii…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat ca a arestat sambata un grup de separatisti prorusi in regiunea Ivano-Frankivsk, in sud-vestul tarii, care intentiona sa creeze „noi republici populare”, dupa modelul autoproclamatelor republici Donetk si Lugansk.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat vineri, la invitația Președintelui Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, la o noua runda de consultari in format restrans cu lideri aliați și ai instituțiilor Uniunii Europene pe tema celor mai recente evoluții de securitate,

- Frank-Walter Steinmeier a fost reales duminica fara surprize pentru un nou mandat de cinci ani. In discursul rostit cu acest prilej, Steinmeier a denunțat in termeni severi „responsabilitatea” Moscovei in actuala criza dintre Rusia și Ucraina. „Ii cer președintelui Putin: desfaceți nodul de la gatul…

- Ședința CSAT - situatia de securitate creata de Rusia la granita cu Ucraina Ședința CSAT. Foto: Arhiva/ presidency.ro. Dupa sedinta CSAT de astazi, în care a fost analizata situatia de securitate creata de Rusia la granita cu Ucraina, presedintele Klaus Iohannis a sustinut ca nu este…

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii s-a intrunit astazi la Palatul Cotroceni pentru a discuta cu privire la situația din Ucraina. In ședința CSAT au fost incluse subiecte referitoare la situația de securitate in Zona Extinsa a Marii Negre și pe Flancul Estic al NATO.