Peste 10 milioane de ucraineni nu au curent electric, a anuntat, joi seara, presedintele Volodimir Zelenski, relateaza AFP. „In prezent, peste zece milioane de ucraineni sunt fara electricitate", in special in regiunea Kiev, a declarat presedintele ucrainean in discursul sau zilnic. Mai multe orase ucrainene, intre care capitala Kiev, au fost joi tinta atacurilor rusesti,