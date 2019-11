Stiri pe aceeasi tema

- Peste 18 milioane de romani cu drept de vot sunt așteptați, duminica, 24 noiembrie, la alergerile prezidențiale 2019, turul 2 de scrutin. Astfel, romanii au de ales intre Klaus Iohanis, președintele Romaniei ales in 2014 și Viorica Dancila, candidatul PSD la alegerile prezidențiale. Duminica, 24 noiembrie,…

- Prezența masiva la vot a romanilor din diaspora, in turul doi al alegerilor prezidențiale 2019. Pana duminica dimineața s-au inregistrat 365.835 de voturi in secțiile din strainatate și 17.503 voturi prin corespondența.Victor Ciutacu, despre Cristian Tudor Popescu: 'Ori esti ticalos, ori ai…

- Romanii din diaspora continua sa voteze sambata in turul doi al alegerilor prezidențiale 2019, dupa ce vineri s-a inregistrat o prezența la urne mai mare fața de primul tur cu peste 16.000 de alegatori. Comparativ cu primul tur al alegerilor prezidențiale 2019, in turul doi prezența este mai mare, 150.000…

- Romanii sunt chemați din nou la urne, in turul 2 al alegerilor prezidențiale 2019, care va avea loc pe 24 noiembrie, pentru a alege președintele Romaniei, dintre Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Romanii din strainatate au tot trei zile la dispoziție, incepand de astazi, pentru a vota. La fel s-a intamplat…

- In comuna Tunari, la sectia de votare 250, amenajata in Școala Gimnaziala nr. 1, in jurul orei 18.40 votasera circa 800 de alegatori. Numarul total al celor inscriși pe lista permanenta a sectiei a fost de 1.519 persoane. 230 de alegatori votasera, pana la ora mentionata, pe liste suplimentare. Articol…

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, a declarat ca votul sau a fost exprimat pentru o tara din care romanii sa nu mai fie nevoiti sa plece, iar cei care au plecat sa revina acasa, potrivit Agerpres. "Am votat astazi pentru o tara din care romanii sa nu mai plece, pentru o tara din care romanii…

- Liderii USR din Timiș, respectiv Timișoara au votat in primul tur al alegerilor prezidențiale pentru o Romanie schimbata, duminica, la ora 10, la secția 115 din Școala Gen. 30. Cristian Moș, președintele USR Timiș, susține ca a votat pentru ca la 30 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989…

- Fostul premier Viorica Dancila a votat, duminica dimineața, la ora 08.00 la liceul Sf. Sava din Capitala. Candidatul PSD la alegeri a declarat ca a ”votat pentru o Romanie a bunastarii, sigura și demna”. ”Am votat pentru o Romanie a bunastarii, sigura și demna in care romanii sa nu traiasca cu teama…