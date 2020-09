În Turcia au fost descoperite obiecte mai vechi decît piramidele egiptene Arheologii au descoperit și alte obiecte a caror virsta depașește 8 mii de ani. In sud-vestul Turciei, arheologii au descoperit in timpul sapaturilor ace de cusut și alte obiecte vechi de uz casnic, a caror virsta este mai mare de 8 mii de ani. Despre acest lucru a anunțat Anadolu, transmite korrespondent.net. "In timpul sapaturilor efectuate la Iksha-Heyuk, situat pe un deal natural din vestul ba Citeste articolul mai departe pe noi.md…

