Starea de urgenta aflata in vigoare in Tunisia dupa un atentat jihadist sangeros asupra unui autocar al garzii prezidentiale la Tunis din noiembrie 2015 a fost prelungita cu sase luni, pana la 23 iunie. Anunțul a anuntat vineri presedintia tunisiana, potrivit Agerpres. Seful statului, Kais Saied, „a decis sa prelungeasca cu sase luni starea de urgenta pe intregul teritoriu al tarii, de la 26 decembrie 2020 si pana la 23 iunie 2021”, se arata intr-un scurt comunicat al presedintiei. In Tunisia este in vigoare si interdictia de deplasare pe timpul noptii In afara de amenintarea terorista, in Tunisia…