În trei ani prețul vehiculelor electrice va fi la fel sau mai mic decât cel al mașinilor clasice Vehiculele electrice sunt considerate viitorul transportului dat fiind gradul redus de poluare creat de producerea și de utilizarea acestora. Din pacate, prețul lor este inca mult peste cel al mașinilor clasice. Dar acest lucru este pe cale sa se schimbe. Tehnologia acumulatorilor de orice fel inoveaza de la an la an, iar acest lucru se traduce prin prețuri tot mai mici pentru baterii cu autonomie tot mai mare. Este vizibil și la telefoanele mobile, produsele pe care le incarcam cel mai des, dar poate fi observat și la mașinile electrice, unde prețurile scad, iar autonomia este tot mai mare. Conform… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Automobilele electrice vor costa in curand cat cele pe benzina datorita scaderii progresive a prețului bateriilor și ar putea fi chiar mai ieftine daca se mențin stimulentele financiare, scrie Hotnews. Potrivit sursei citate, intr-un viitor nu prea indepartat, costurile bateriilor vor scadea pana la…

- Volkswagen si-a suplimentat investitiile bugetate pentru vehiculele electrice si autonome cu 13 miliarde de euro, la 73 de miliarde de euro, in urmatorii cinci ani, pentru a-si pastra pozitia de cel mai mare producator auto din lume in era vehiculelor economice, transmite Reuters potrivit news.ro.…

- Potrivit unui plan prezentat vineri, Volkswagen va aloca aproape jumatate din bugetul de investitii in valoare de 150 de miliarde de dolari mobilitatii electrice, automobilelor hibride, unui sistem de operare a vehiculelor bazat pe software si tehnologiilor de conducere autonoma. In planul anterior,…

- O lada de 20 de kilograme ce conține 100 de mandarine japoneze a fost vanduta cu aproape 10 000 de dolari. Specia de mandarine se numește mikan sau satsuma. Fructul este original din China dar crește in prefectura Ehime, pe insula Shikoku din Japonia. Ladița de 100 de mandarine a fost vanduta la prima…

- Ant Group Co Ltd a stabilit luni pretul pentru o Oferta Publica Initiala la Bursa din Shanghai la 68,8 yuani (10,27 dolari) per titlu, a anuntat compania chineza de fintech intr-un document remis operatorului bursier local, transmite Reuters potrivit Agerpres. Ant spera sa obtina 114,9 miliarde de…

- ”Tehnologia blockchain va fi adoptata la scara larga in intreaga economie globala pana in 2025 si are potentialul de a creste PIB-ul cu 1,76 trilioane dolari in urmatorul deceniu”, potrivit raportului global PwC ”Time for trust: The trillion-dollar reason to rethink blockchain”. Potentialul tehnologiei…

- Tesla a anunțat miercuri al cincilea trimestru consecutiv în care a înregistrat profit, producatorul de mașini electrice sperând sa încheie anul pe plus pentru prima data în istoria sa, transmite Business Insider.Compania afirma ca a câștigat 0,76 de dolari…

- Sfarșit de epoca pentru mașinile tradiționale. Volkswagen investeste 33 mld. euro in vehiculele electrice pana in 2024 Volkswagen AG va investi 33 miliarde de euro (38,60 miliarde de dolari) in mobilitatea electrica, pana in 2024, a informat cel mai mare producator auto european la adunarea anuala care…