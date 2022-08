Stiri pe aceeasi tema

Un medic din judetul Valcea s-a declarat nemultumit de faptul ca unitatile/compartimentele de primiri urgente de la trei spitale din judet au fost alertate, in contextul organizarii nuntii liderului AUR George Simion, la care sunt asteptate foarte multe persoane.

Presedintele Consiliului National de Conducere (CNC) al Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), Claudiu Tarziu, a declarat marti, la Bistrita, ca partidul sau are sansa sa castige la viitoarele alegeri parlamentare peste 50% din voturi, potrivit Agerpres.

Ministerul ucrainean al Sanatatii a anuntat ca cel putin 18 angajați din domeniul medical au fost ucisi si aproape 900 de unitati sanitare au fost avariate sau distruse in urma invaziei Rusiei in Ucraina, care a intrat duminica in cea de-a sasea luna, transmite Reuters.

Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita ministrului Energiei, Virgil Popescu, si premierului Nicolae Ciuca sa-si asume afirmatia potrivit careia presedintele AUR, George Simion, ar fi "trompeta ruseasca" si "sa ia masuri responsabile", anunța agerpres.

NATO nu are in vedere desfasurarea de intariri in Suedia si Finlanda dupa ce aceste doua state vor deveni membre ale Aliantei, data fiind eficacitatea lor militara, a declarat marti secretarul general adjunct al Aliantei, Mircea Geoana, intr-o discutie telefonica cu AFP.

Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita o ancheta serioasa cu privire la cauzele accidentului din judetul Neamt, precum si explicatii din partea serviciilor de informatii care ar fi trebuit sa semnaleze eventualele probleme in timp util, anunța news.ro.

Trupele ucrainene care rezista in ruinele orașului Sievierodonetsk au fost supuse miercuri unui nou asalt puternic din partea forțelor rusești. Capturarea orașului industrial este esențiala pentru controlul regiunii Luhansk din jur, noteaza mediafax.