Potrivit cercetarii sociologice, pe primul loc in topul increderii se afla Klaus Iohannis, cu 37% incredere multa si foarte multa, dar si cu 63% incredere putina si foarte putina. Pe locul doi si trei se afla Marcel Ciolacu, presedintele PSD, cu 25%, si Ludovic Orban, presedintele PNL, cu 20%. Tot la 20% incredere multa si foarte multa se situeaza si George Simion, liderul AUR, care reuseste sa-i depaseasca pe liderul USR, Dan Barna (18%), si pe premierul Florin Citu (17%). Simion are si potential de crestere, avand in vedere ca 31% dintre respondenti afirma ca nu il cunosc. Traian Basescu, Dacian…