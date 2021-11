Vești bune pentru elevii din Topoloveni! De luni, 15 noiembrie, s-a inceput predarea unor echipamente necesare pentru desfașurarea orelor in bune condiții. Aproape 700 de elevi din unitațile de invațamant din Topoloveni vor primi tablete, achiziționate printr-un proiect desfașurat prin Programul Operațional de Competitivitate, și, de asemenea, profesorii vor primi laptopuri. Anunțul a fost facut […]