Stiri pe aceeasi tema

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmai, luni, ca relatiile dintre Rusia si China sunt mai puternice ca niciodata, in contextul in care state occidentale incearca sa izoleze Moscova prin aplicarea unor sanctiuni fara precedent din cauza invaziei ruse in Ucraina, transmite Reuters.

Ministrul de externe chinez Wang Yi s-a aflat vineri in India in prima vizita a unui inalt oficial de la Beijing dupa confruntarile violente produse in 2020 intre trupe indiene si chineze de-a lungul frontierei, ce au condus la o criza intre cei doi vecini, transmite dpa, potrivit Agerpres.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, ar fi trebuit sa ajunga la Beijing, joi seara, intr-o misiune diplomatica, insa la mijlocul drumului avionul s-a intors.

Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, susține ca negocierile cu ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitry Kuleba, s-au concentrat doar pe deschiderea coridoarelor umanitare, asta pentru ca Rusia așteapta un raspuns la propunerile deja avansate.

Ministrul chinez de Externe Wang Yi a discutat la telefon cu secretarul de stat american Antony Blinken, despre situatia si Ucraina si i-a transmis ca Beijingul se va opune oricarei actiuni care adauga "gaz pe foc", relateaza The Guardian.

Un raport al serviciilor occidentale arata ca oficiali chinezi le-au cerut unor inalti oficiali rusi, la inceputul lunii februarie, sa nu invadeze Ucraina inainte de terminarea Jocurilor Olimpice de la Beijing, noteaza New York Times, citand un reprezentant al administratiei Biden.

China "intelege preocuparile" Rusiei in materie de securitate, a declarat joi ministrul chinez de externe, Wang Yi, intr-o convorbire la telefon cu omologul sau rus Serghei Lavrov, la cateva ore dupa debutul operatiunilor militare ruse din Ucraina, relateaza AFP.

Ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, susține ca Ucraina are tot dreptul sa iși apere integritatea teritoriala și cere o soluție diplomatica pentru rezolvarea crizei. Poziția Chinei este o lovitura grea pentru Rusia și Vladimir Putin, care așteptau un sprijin venit de la Beijing.